Çiçeği burnunda anne olan oyuncu Gupse Özay, kendisini tiye alarak paylaşımda bulundu - Son Dakika
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Çiçeği burnunda anne olan oyuncu Gupse Özay, kendisini tiye alarak paylaşımda bulundu

13.12.2022 11:32

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Gupse Özay, gözaltlarını siyaha boyayarak bebek bakarken yaşadığı zorlukları tiye aldı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası" dedi.

2020 yılında 6 yıllık sevgilisi Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, eylül ayında "Jan Asya" adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Vaktini kızına ayıran oyuncu, bu süreçte yaşadığı yorgunluğu anlattı.

"YORGUNLUK VAR AMA ZORLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Özay, bu sefer gözaltlarını boyayarak bir video yayınladı. Anne olmanın zorluklarına değinen oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle abartıldığı gibi 'makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' falan gibi bir şey yok. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti" dedi.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay, kendisini fena tiye aldı
Çiçeği burnunda anne Gupse Özay, kendisini fena tiye aldı
Çiçeği burnunda anne Gupse Özay, kendisini fena tiye aldı
Çiçeği burnunda anne Gupse Özay, kendisini fena tiye aldı
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Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçeği burnunda anne olan oyuncu Gupse Özay, kendisini tiye alarak paylaşımda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiçeği burnunda anne olan oyuncu Gupse Özay, kendisini tiye alarak paylaşımda bulundu - Son Dakika
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