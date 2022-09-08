Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı? - Son Dakika
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Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı?

08.09.2022 11:59

Aylar önce evlenen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürülmüştü. Krizin nedeni Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması olduğu iddia edildi.

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı. Mehmet Dinçerler de dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

Hadise-Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu

"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, "Her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

Hadise-Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu

KRİZİN NEDENİ ÇOCUK MU?

İkili arasındaki krizin nedeni de belli oldu. İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni, Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması. Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında..

Hadise-Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu
Hadise-Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu
YORUMLAR
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Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti Ayrılık İddialarına Cevap! Ayrılık İddialarına Cevap!
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı? - Son Dakika

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