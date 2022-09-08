Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı?

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı. Mehmet Dinçerler de dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, "Her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

KRİZİN NEDENİ ÇOCUK MU?

İkili arasındaki krizin nedeni de belli oldu. İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni, Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması. Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında..