Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı? - Son Dakika
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Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı?

05.09.2022 13:59
Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı?

Geçtiğimiz temmuz ayında babası İhsan Anlı'nın vefatıyla sarsılan Müge Anlı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Müge Anlı'nın sevenleri ne yaptı? İşte detaylar...

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz temmuz ayında babası İhsan Anlı'yı kaybetmişti.

Babasının vefatından sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı?

AŞURE, BİSKÜVİ VE SU DAĞITILDI

tv100'de yer alan habere göre; Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay'a bağışlanan bir araçla, Eyüpsultan Camii avlusunda, Eyüpsultan Kızılay Kadın ve Gönüllüleri tarafından İhsan Anlı için vatandaşlara aşure, bisküvi ve su dağıtıldı.

Müge Anlı'nın babası için Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müge Anlı'nın uzun süredir kanser gören babası İhsan Anlı, geçtiğimiz temmuz ayında yaşamını yitirmişti.

Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlidir. Müge Anlı, 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı, İstanbul, tv100, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı? - Son Dakika

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