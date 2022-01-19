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"Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı - Son Dakika

"Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı

19.01.2022 09:47

Geçtiğimiz ay ekonomi hakkında konuşurken "Gerekirse simit yenecek" çıkışından dolayı tepki çeken ünlü sanatçı Hülya Avşar, lüks bir restoranda yemek yedi. Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu duyan Avşar, mekanın arka kapısından çıkmak istedi ancak görüntülenmekten kurtulamadı.

Gündeme dair yaptığı yorumlardan dolayı tepkilerin odağında olan Hülya Avşar, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'deki lüks bir restoranda yemek yedi. Basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenen Avşar, mekanın arka kapısından çıkmak istedi.

ARKA KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA OLMADI

Posta'da yer alan habere göre, mekanın arka kapısından çıkmak isteyen Avşar, çam ağaçlarının arkasına saklanarak şoförünü de oraya çağırdı. Karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü isim, basın mensuplarının "Neden arka kapıdan çıktınız?" sorusu üzerine gülmeye başladı. Kendisinin böyle bir isteğinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Vallahi ben de anlamadım, mekan görevlileri 'sizi arka kapıdan kaçıralım' deyince ben de tamam dedim" şeklinde konuştu.

Lüks bir mekanda yemek yiyen Hülya Avşar, görüntülenmemek için arka kapıdan kaçmaya çalıştı

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Geçtiğimiz ay basın mensuplarıyla sohbet ederken ülke ekonomisinden bahseden Hülya Avşar, "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne derseniz deyin. "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" demiş ve tepkilerin odağı olmuştu.

Türkiye ekonomisini değerlendirirken "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
YORUMLAR (5)
  • Kamp Yerleri: Ne abarttiniz bee. Sanki herkes simit yiyor. Gerekirse denmis zaten. Mekanlar masallah sizlerden full halaa. Oturucak yer yok. Gerekmiyor kimseye demekki... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Muhlis Çağıran: Sayın Avşar.sizden simit yemenizi beklemiyoruz zaten.Siz bize 1 aylık simit parası gönderin biz yeriz.Çünkü belirlediğiniz şartlar oluştu. Cevap bekliyorum. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Hülya Avşar, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 'Gerekirse simit yenecek' demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı - Son Dakika
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