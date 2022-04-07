Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu - Son Dakika
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Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu

07.04.2022 08:20

Bir Zamanlar Çukurova'nın "Saniye"si olarak adından söz ettiren Selin Yeninci, "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde Meryem olarak ekranlara döndü. Selin Yeninci, dizinin ilk bölümündeki performansıyla çok beğenildi.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Selin Yeninci'nin canlandırdığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi dün akşam ilk bölümüyle TV8 ekranında yayınlandı. İlk evliliğinde yaşadığı sorunları atlatamayan Defne ile küçük yaşta tecavüze maruz kalan Meryem'in hikayesi izleyicileri ekrana kilitledi.

MERYEM VE DEFNE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümünde şirketi finansal olarak çok zor bir durumda olan Çınar'ın imdadına, yeni oyun projesi için melek yatırımcı olarak Sadun yetişti. Çınar'ı ziyarete giden eşi Defne ise karşısında eski eşi Sadun'u görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölüm döşeğinde olan annesine ziyarete giden Meryem kaçmaya çalıştığı çocukluğunun öfkesiyle yüzleşti ve yıllar önce kendisine tecavüz eden adamla yüz yüze geldi.

İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu

PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLDU

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde de geçmişiyle yüzleşmeye çalışan Meryem karakterini oynuyor. Yanında çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile rolü yapan Meryem'e hayat veren Yeninci, performansıyla Twitter'ı salladı. Kısa sürede gündem olan oyuncu için "Rolüne çok iyi hazırlanmış, performansı harika" yorumları yapıldı.

İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu

İşte Selin Yeninci için yapılan bazı yorumlar...

İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu
Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu
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Son Dakika Magazin Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu - Son Dakika
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