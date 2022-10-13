Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının bu haftaki konuklarından biri de Türk tiyatrosunun başarılı isimlerinden Nilgün Belgün oldu. Babasından gizli şekilde girdiği konservatuar sınavlarını kazanarak mesleğe başladığını söyleyen usta oyuncu, babasıyla olan bir anısını anlattı.

"KONSERVATUAR SINAVINI KAZANINCA BABAM EVİ TERK ETTİ"

Oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Belgün, "Ortaokulda anneme oyunculuk olmak istediğimi söylediğimde hemen kabul etti ama eğitim almamı istedi. Babama söylemeden hem konservatuar hem de şan sınavına girdim. İkisini birden kazandım ve babama söylediğimizde evi terk etti. Anneme sen kocasız ben de babasız kalacağım vazgeçelim dedim ama o 'Yok evladım insan çocuğu konservatuarı kazandı diye evi terk etmez. 3 güne kalmaz döner' dedi öyle de oldu. Geldikten sonra bana neler yaptı..." dedi

"BABAMIN SURATSIZLIĞI METİN AKPINAR'I SİNİRLENDİRDİ"

Babası ve Metin Akpınar'la ilgili bir anısından bahseden usta isim, sözlerine şöyle devam etti: "Devekuşu Kabare'de Haneler diye bir oyunda başrolü oynuyordum ve benim ilk profesyonel işimdi. Oyun yıkılıyordu ve 3 aylık biletler bitiyordu. metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan ve Oya Başar'la oynuyorduk. Ben Ayşen Gruda'nın yerine geldiğim için başroldüm. Annemle babamı çağırarak en önde oturttum. Tiyatroda herkes gülmekten yıkılırken babam suratını asıp oturdu. İlk perde bittiğinde herkes alkışladı babam yine en önde oturmasına rağmen gülmedi ve alkışlamadı.

Kulise gittiğimizde Zeki Alasya babam için 'bu öndeki sevimsiz adam kim? Komedi yaparken biri gülmezse dikkat dağılıyor' dedi. Ben sesimi bile çıkarmadım. 2. perdede yine millet gülmekten yıkılırken babam suratını asıp oturdu. Oyun bittikten sonra da babam alkışlamadı. Kulise gittiğimizde Metin Akpınar 'Müdürü çağırın bu öndeki sevimsiz adamın kimin misafiri olduğunu öğreneceğim. Adam oyunu mahvetti. Bu kadar suratla oyun seyredilir mi? Benim içimden oynamak gelmedi' dedi. Müdür geldiğinde foya ortaya çıkacağı için babam olduğunu söyledim. Bana çok üzüldükleri için ilgi ve şefkat gösterdiler. Babam öyle bir adamdı."