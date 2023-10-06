Gökhan Çıra ve Eylül Keleş nişanlandı

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş ile aşk yaşıyor. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden ikili, dün akşam nişanlandı.

GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

İkili, dün akşam aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, törende beyaz giyinmeyi tercih etti. Saçlarını topuz yaptıran Keleş, straplez kesin beyaz bir elbise giydi. Gökhan Çıra da siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise giydi. Çıra'ya tuzlu kahve içiren Eylül Keleş, doğal güzelliğiyle büyüledi. İkili, çiçek temasıyla hazırlattığı organizasyonda bol bol poz vermeyi ihmal etmedi. Çiftin kareleri de Elif Talay tarafından Instagram'dan paylaşıldı. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ne zaman evleneceği ise henüz bilinmiyor.

İşte çiftin nişanından kareler...