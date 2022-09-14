Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı - Son Dakika
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Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı

14.09.2022 13:38

Müzisyen kayınpederi Gökhan Güney'in kendisine ait çıplak görüntülerle şantaj yaptığını ve 8 dairesine el koyduğu iddiasıyla canlı yayına çıkıp isyan eden Ece Güney'in evinde yangın çıktı. Yangını kendisinin çıkardığı iddia edilen Güney, evine girmek isterken kendisine pusu kuran mahallelinin linç girişimine uğradı.

Şarkıcı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak, 8 daireye el koyduğu iddiasıyla FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci Karşı Karşıya programına çıktı. Gökhan Güney ise gelininin iddialarını kesin bir dille yalanladı. Olaylarıyla gündemden düşmeyen Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen kadın, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. "Seni bu mahallede istemiyoruz" diyen vatandaşlar Güney'e tekrar saldırdı.

Gökhan Güney'in olaylı gelin Ece Güney, mahallesinde saldırıya uğradı

MAHALLEDE NÖBET TUTUP SALDIRDILAR

İddiaya göre, pazartesi gecesi Ece Güney'in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney'i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti. Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi. Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney'i görünce deliye döndüler.

MAHALLELİ, GÜNEY'E SALDIRDI

"Seni bu mahallede istemiyoruz", "Git buradan" diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney'in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gökhan Güney'in olaylı gelin Ece Güney, mahallesinde saldırıya uğradı
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Kaynak: İHA

Gökhan Güney, Esra Ezmeci, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı - Son Dakika
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