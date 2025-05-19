Sosyal medyada dolaşan fotoğrafın ardından, "Estetik oldu" iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Göksel, video paylaştı. Göksel, videoya, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum." dedi.
Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden şarkıcı Göksel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Çekildiği pozu gören takipçileri, 53 yaşındaki şarkıcının estetik yaptırdığını söyledi.
Göksel, estetik iddialarına paylaştığı video ile yanıt verdi. Konser için gittiği Adana'da otel odasından video paylaşan Göksel, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum." dedi.
Son Dakika › Magazin › Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum - Son Dakika
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