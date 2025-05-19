Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Sosyal medyada dolaşan fotoğrafın ardından, "Estetik oldu" iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Göksel, video paylaştı. Göksel, videoya, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum." dedi.

GÖKSEL'DEN ESTETİK İDDİALARINA YANIT

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden şarkıcı Göksel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Çekildiği pozu gören takipçileri, 53 yaşındaki şarkıcının estetik yaptırdığını söyledi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUM"

Göksel, estetik iddialarına paylaştığı video ile yanıt verdi. Konser için gittiği Adana'da otel odasından video paylaşan Göksel, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum." dedi.