Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik vedalar yaşanmaya başladı. Yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başlayan dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin kadroya veda etti.

SEMİH ERTÜRK'ÜN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi, Efe Aydan ve Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezona 5 oyuncuyla ayrılarak başladı. Dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin veda ederken son fragman da kafaları karıştırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanda Semih Ertürk'ün oynadığı Veysel, roketten dolayı yaralanıyor. Acil ameliyata alınan Veysel'in kurtulamadığı söylenirken Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor.

Ecem Özkaya

Zümre Meğreli

Güliz Aybay

Gülhan Tekin