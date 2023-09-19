Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti - Son Dakika

Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti

Son Güncelleme: 19.09.2023 11:40

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin kadrodan ayrıldı. Dizide roket yaralanması sonucu yaralanan Veysel'i oynayan Semih Ertürk'ün akıbeti ise bilinmiyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik vedalar yaşanmaya başladı. Yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başlayan dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin kadroya veda etti.

SEMİH ERTÜRK'ÜN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi, Efe Aydan ve Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezona 5 oyuncuyla ayrılarak başladı. Dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin veda ederken son fragman da kafaları karıştırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanda Semih Ertürk'ün oynadığı Veysel, roketten dolayı yaralanıyor. Acil ameliyata alınan Veysel'in kurtulamadığı söylenirken Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor.

Gönül Dağı dizisinde rol alan 5 oyuncu kadroya veda etti
Gönül Dağı dizisinde rol alan 5 oyuncu kadroya veda etti
Ecem Özkaya
Gönül Dağı dizisinde rol alan 5 oyuncu kadroya veda etti
Zümre Meğreli
Gönül Dağı dizisinde rol alan 5 oyuncu kadroya veda etti
Güliz Aybay
Gönül Dağı dizisinde rol alan 5 oyuncu kadroya veda etti
Gülhan Tekin
Gönül Dağı dizisinde rol alan 5 oyuncu kadroya veda etti
Sevilay Gültekin

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Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti - Son Dakika
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