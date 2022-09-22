Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!

22.09.2022 10:23

Görücü usulü evlendiği kocasından boşanmak istediği için Esra Erol'da programına çıkan Cemile Hanım, canlı yayında kendisini sokağa attığını iddia ettiği kayınvalidesiyle karşı karşıya geldi. Sinirlerine hakim olamayan Cemile Hanım'ın tepkileri sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Cemile Hanım, 4 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinden boşanmak için yardım istedi. Eşinin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmadığını söyleyen Cemile Hanım'ın canlı yayındaki tepkileri herkesi şaşkına çevirdi.

"EŞİMLE EVLENDİĞİM GÜNE LANET OLSUN"

Canlı yayında görücü usulü evlendiği eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunları anlatan Cemile Hanım, "Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne" dedi. Evliliğinin ilk yılından itibaren sorunların başladığını söyleyen genç kadın, kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını söyledi.

Boşanmak için Esra Erol'daya çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle Twitter'da viral oldu

TEPKİLERİ TWITTER'I SALLADI

Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile Hanım, tepkileri ve taklitleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cemile Hanım'ın canlı yayındaki davranışlarını paylaşan birçok kullanıcı, "Cemile tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumunu yaptı.

İşte Cemile Hanım için yapılan bazı yorumlar...

Boşanmak için Esra Erol'daya çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle Twitter'da viral oldu
Boşanmak için Esra Erol'daya çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle Twitter'da viral oldu
Boşanmak için Esra Erol'daya çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle Twitter'da viral oldu
YORUMLAR
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Esra Erol, Twitter, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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