Gülben Ergen'den Boşanma ve Annelik Üzerine Açıklamalar - Son Dakika
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Gülben Ergen'den Boşanma ve Annelik Üzerine Açıklamalar

Gülben Ergen'den Boşanma ve Annelik Üzerine Açıklamalar

17.06.2023 15:20

Dadı dizisiyle tanınan ve şarkıcılık kariyeriyle de dikkat çeken Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile yaptığı 360 Derece programında boşanma ve annelik üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Ergen, sorunlu giden evliliklerin bitmesi gerektiğini söylerken, çocukların bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, eski eşi Mustafa Erdoğan'la ilgili sorulara kaçarak konuyu değiştirdi.

Yıllar önce yayınlanan Dadı dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de çok konuşulan Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında samimi açıklamalar yaptı.

"BOŞANMAYI SEVEN BİRİYİM"

Sorunlu giden evliliklerin bitmesi gerektiğini söyleyen Gülben Ergen, "Çocukluğumla ilgili travmatik anılarım yok. Bir türlü boşanamayan bir anne ve babanın çocuğuydum. Keşke daha önce boşansalardı. Ben boşanmayı seven biriyim. Evlilik iyi gitmiyorsa neden duruyorsun? Boşanın yani... Evliliği sürdürmeye çalışanların saygısını anlıyorum. Saygı, sabır, uyarmak... Bunlar olmadıysa herkes yoluna. Saygı, güven ve sevgi lazım" dedi.

"EVLADIN BİR BEDELLE BÜYÜTÜLMESİNE KIZIYORUM"

Anneliğiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Ben çocuklara 'senin için evliliğimi devam ettirdim' denmesini sevmiyorum. Çocuk senden böyle bir şey istemedi; senin o işine geldi, çocuğu da bahane ediyorsun. 'Senin için saçımı süpürge ettim' deniliyor, etme... Ben çocuklarıma böyle bir şey söylemiyorum. Onlara yaptığım fedakarlık benim annelik görevim. Annelik fedakarlığı cakası yapılması gereken ya da çocuğun burnundan getirilmesi gereken bir şey değil. Çocuğuma yaşlılıkta bana baksın diye bakmıyorum. Ziyaretime gelirse de teşekkür ederim. Evladın bu bedelle büyütülmesine kızıyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Erdoğan'la neden boşandı? Gülben Ergen yıllar sonra konuştu: Her şeyi içimizde yaşadık, yansıtmadık

"MUSTAFA'YLA YAŞADIKLARIMIZ SİZİN BİLMENİZ GEREKEN BİR ŞEY DEĞİL"

2004-2012 yılları arasında evli kaldığı 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan'la ilgili de konuşan Ergen, sözlerine şöyle devam etti: " Genel olarak evlilikte adamın başka bir sevgilisi varsa neden evlisiniz? Yatakları ayırıp gözünün dışarıda olması evlilik kurumuna da saygısızlık değil mi? Benim yaşamdaki en değerli dostum Mustafa Erdoğan'dır. Magazinde en zor günlerimizde bile maddi ve manevi olarak birbirimizin yanındaydık. Biz hiçbir şekilde neden ayrıldığımız yansıtmadık. Ne kadar güzel bir şey başardık. Biz her şeyi Mustafa'yla kendi içimizde yaşadık, sizin bilmeniz gereken bir şeyler değildi. Uzun süren bir şeydi. Evliliklerin bitmesi ve başlaması bu kadar kamuoyuna mal olmamalı."

Mustafa Erdoğan'la ilgili sorulardan kaçan Ergen, "Ben şarkı söyleyeyim" diyerek konuyu değiştirdi. Aşk hayatıyla ilgili bir itirafta bulunan şarkıcı, "Sorunlu taraf ben olabilirim. Aşkta başarısız biriyim. Her şeyi başarmak zorunda mıyım? Değilim..." itirafında da bulundu.

Mustafa Erdoğan'la neden boşandı? Gülben Ergen yıllar sonra konuştu: Her şeyi içimizde yaşadık, yansıtmadık
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Gülben Ergen, babasıyla ilgili yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı: Ona kırgınım, bir resmimiz bile yok Gülben Ergen, babasıyla ilgili yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı: Ona kırgınım, bir resmimiz bile yok

Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den Boşanma ve Annelik Üzerine Açıklamalar - Son Dakika


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