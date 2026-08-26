Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı - Son Dakika
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Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı

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Sosyal medya hesabında ücretli abonelik sistemi başlatan Gülben Ergen, abonelerine özel içerikler paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcının belirlediği aylık ücret ve artan ilgi, elde ettiği geliri de gündeme taşıdı.

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabındaki ücretli abonelik sistemiyle takipçileriyle daha samimi bir iletişim kurduğunu söylemişti. Ergen, abonelerine özel içerikler hazırladığını ve bu alanda daha doğal paylaşımlar yaptığını ifade etmişti.

Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı

“SADECE SAMİMİYİM VE OLDUĞUM GİBİYİM”

Ücretli abonelik sisteminin neden kullanıldığını merak edenlere daha önce açıklama yapan Ergen, abonelerine özel alanda kendisini daha rahat hissettiğini belirtmişti.

Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı

Şarkıcı, “Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim” diyerek ev halini, günlük yaşamını ve takipçilerinin merak ettiği detayları daha rahat paylaşabildiğini söylemişti.

Ergen ayrıca abonelerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini ve bu alanda daha samimi, filtresiz içerikler sunduğunu dile getirmişti.

Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı

KAZANCI GÜNDEM OLDU

Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü ücretli abonelerine özel paylaşacağını belirten Gülben Ergen, içeriklerini bu sistem üzerinden takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Ergen’in aylık abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirlediği ve abone sayısının 6 bin 662 kişiye ulaştığı belirtildi. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre şarkıcının aylık abonelik geliri yaklaşık 532 bin TL seviyesinde.

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Son Dakika Magazin Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan ÖZTÜRK Hakan ÖZTÜRK:
    Bu Ülkenin enayisi bitmez 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı - Son Dakika
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