Konserin Sanat yönetmenliğini ise deneyimli İstanbul Devlet Operası sanatçısı ve seslendirme oyuncusu Özlem Abacı üstlendi.
Umay Kadın Sesleri Korosu ve ZibziArt orkestrası ve vokalleri, Köseoğlu'na eşlik ederek unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.
Konserin açılışını babası ve ağabeyi ile birlikte söylediği türkü ile açan Gülcan Köseoğlu, izleyicilerden tam not aldı.
Konser, zengin repertuarı ile dinleyicileri adeta büyüledi ve gece boyunca izleyicileri mest etti.
Balkan şarkılarında Köseoğlu'na Balkan Halk Dansları hanımları eşlik etti.
Geceye destek olmak için bilet alarak katılan Lütfü Sapmaz, Taner Acar Kaya, Tamer Köseoğlu, Mert Güler, Mustafa Bozkurt, Şenol İpek ve Ali Şentürk sahneye çıkıp zeybek oynayarak renk kattı.
Bu özel etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok seçkin isim katıldı.
Gülcan Köseoğlu'nu dinlemeye gelen sanatçılar, Faruk Tuncel, Altay ve Ahmet Selçuk İlkan sahneye davet edilerek konserin son şarkısına eşlik ettiler.
Gülcan Köseoğlu, konserin sonunda sahneden ayrılmadan önce katılımcılara özel günde yanlarında oldukları için teşekkür etti.
Etkinlik, katılımcıların zihinlerinde uzun süre unutulmayacak bir iz bıraktı ve işitme engelli çocuklara destek olma adına önemli bir adım olarak kayda geçti.
HABER; ÖMER AKYILDIZ
FOTOĞRAFLAR; MERTCAN ERGÜN
Son Dakika › Magazin › Gülcan Köseoğlu'nun Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
Fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için kesik kadın başı figürüyle verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı özür metniyle durumu açıkladı. Kaygılaroğlu, amacının sevgilisinin sanat çalışmasına destek vermek olduğunu belirterek, rahatsızlık uyandırdığı için özür dilediğini ifade etti.
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