Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı - Son Dakika
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Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı

05.05.2022 15:01

Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen ismi Meltem Yılmazkaya ilk kez sevgilisini paylaştı. 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya ve müzisyen Kadir Doğan'ın mutluluk karesi binlerce beğeni aldı.

Show TV'nin fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından Meltem Yılmazkaya, aşk orucunu bozdu. 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya, müzisyen Kadir Doğan ile yeni bir aşka yelken açtı.

"SONRASI GÜNLÜK GÜNEŞLİK"

Yılmazkaya, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu "Bir hikayenin içinde birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp ağlayabilirsiniz. Birbirinize sımsıkı sarılabilirsiniz. El ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu. Çek içine! Mis gibi" notuyla paylaştı.

Güldür Güldür Show'un yıldızı aşkını ilan etti! Sevgilisiyle samimi pozunu paylaştı

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 6 yaşında iken anne ve babası boşanma kararı almıştır. Küçük yaşlarda oyunculukla yakından ilgisi olduğu için çeşitli tiyatro kurslarına giden Yılmazkaya, 13 yaşında da animatör olarak çalışmaya başlamıştır. Animatörlükten elde ettiği gelirle tiyatro eğitimi almış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de iki sene boyunca eğitim almıştır.

Güldür Güldür Show'un yıldızı aşkını ilan etti! Sevgilisiyle samimi pozunu paylaştı

Yüksek öğretim eğitimini burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ile tamamlayan oyuncu, ayrıca oyunculuk yapmış olduğu birkaç sanat okulunda da yaratıcı drama dersleri vermeye devam etmektedir. Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında 'Aile Saadeti' adlı televizyon dizisi ile geçen güzel oyuncu, buradaki Fitnat karakteri ile de tanınmayı başarmıştır. Benim Annem Bir Melek, Şen Yuva, Aşkın Halleri, Aldırma Gönül gibi yapımlarda da yer alan başarılı oyuncu şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Güldür Güldür' adlı program ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

Güldür Güldür Show'un yıldızı aşkını ilan etti! Sevgilisiyle samimi pozunu paylaştı


Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı
Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı
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Güldür Güldür Show, Meltem Yılmazkaya, Kadir Doğan, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı - Son Dakika


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