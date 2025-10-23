Güllü'nün Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Güllü'nün Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Güllü\'nün Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı
23.10.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güllü\'nün Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haber Videosu

Yalova'da hayatını kaybeden Güllü'nün 'Eylül Zamanı' klibinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (52) 'Eylül Zamanı' isimli klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Güllü'nün vefatından günler önceki görüntüler yayınlandı

Şarkıcının kamera karşısına geçtiği son proje olan klibin kamera arkası görüntülerinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da yanında olduğu görüldü.

Güllü'nün vefatından günler önceki görüntüler yayınlandı

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının olaydan 12 gün önce 14 Eylül'de Yalova'da çekilen 'Eylül Zamanı' şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Klibin kamera arkası görüntülerinde, Güllü'nün titizlikle saç ve makyaj hazırlığı yaptığı, sahne öncesi kostümlerini özenle seçtiği anlar yer aldı. Kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da çekimler boyunca şarkıcının yanından ayrılmadığı, hazırlanmasına yardımcı olarak, ona destek olduğu görüldü.

Güllü'nün vefatından günler önceki görüntüler yayınlandı

Güllü'nün saç hazırlığı sırasında, "Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengi" dediği, klipte kullanacağı kostüm ve takıları ise özenle seçtiği görüldü. Klip çekimleri sırasında ekipten birinin "Nasıl gidiyor ablam?" sorusuna ise Güllü'nün, "İyiyim, mükemmel, mükemmel" diye yanıt verdiği duyuldu.

Kaynak: DHA

Magazin, Ünlüler, 3-sayfa, Yalova, Sanat, Müzik, Eylül, Güllü, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güllü'nün Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romanya’dan Rusya’ya sert uyarı: İHA’ları hemen vururuz Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umman’da görkemli karşılama F-16’lar peş peşe havalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı
İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
HÜDA PAR’lı Demir, DEDAŞ’a karşı toplanan imzaları Kurtulmuş’a teslim etti HÜDA PAR'lı Demir, DEDAŞ'a karşı toplanan imzaları Kurtulmuş'a teslim etti
İngiliz devi, Arda Güler’i izlemeye geliyor İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor
Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu
İşin içinde mafya var 100 yıllık kulübe kayyum atandı İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
13:39
Haftalarca yok İlkay Gündoğan’ın sakatlığı belli oldu
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu
13:19
Üniversitede kadın cinayeti Fakülte önünde eski eşini katletti
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti
13:05
Türk Bayrağı Gazze’de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü
12:41
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti
12:37
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
12:24
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
11:40
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2025 14:17:09. #7.11#
SON DAKİKA: Güllü'nün Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.