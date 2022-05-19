Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu... - Son Dakika
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Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...

19.05.2022 11:20

Kıyafet koleksiyonu çıkaran Gülşen, eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'e gönderdiği hediyeyle gündem oldu. Sezen'e koleksiyondan bir parça hediye eden Gülşen, "Göğsüne gere gere giymen dileğiyle" notunu paylaşarak Çakar'a gönderme yaptı.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbiseyi eleştirdi. Çakar'ın sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti. Sezen'e paylaşımıyla destek veren Gülşen ise son hamlesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

AHMET ÇAKAR, MELİS SEZEN'İN KIYAFETİNİ ELEŞTİRDİ

Eski vekil, katıldığı canlı yayında Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" dedi.

MELİS SEZEN'E DESTEK YAĞDI

Yayındaki sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a günlerce tepki yağdı. Ünlü isimler başta olmak üzere binlerce sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarıyla Sezen'e destek oldu. Destek mesajların ardından Instagram hesabından çok konuşulan kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Sezen ise şunları söyledi: "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…"

Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy

GÜLŞEN'DEN ESKİ VEKİLE GÖNDERME

Günlerce konuşulan konunun ardından başarılı şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir hamle geldi. Bir markanın yüzü olarak koleksiyon çıkaran Gülşen, ürünlerinden Melis Sezen'e göndermeyi ihmal etmedi. Şarkıcı, Sezen'e gönderdiği notla da adından bir kez daha söz ettirdi. Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yapan şarkıcı, "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notunu yazdı.

Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy
Melis Sezen'e hediye gönderen Gülşen, yazdığı notla eski vekil Ahmet Çakar'a gönderme yaptı: Göğsünü gere gere giy
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Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken Göğsünü gere gere giymen dileğiyle notu...
Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken Göğsünü gere gere giymen dileğiyle notu...
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Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Çakar, Melis Sezen, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken 'Göğsünü gere gere giymen dileğiyle' notu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu... - Son Dakika
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