Gülşen, Ordu'da fındık toplarken çekilen fotoğrafıyla beğeni topladı

Memleketi Ordu'ya aile ziyaretine giden Gülşen, kendini fındık bahçesine attı. Beyaz atlet giyip başına yemeni bağlayan Gülşen'in pozu olay oldu.

ORDU'YA GİTTİ

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışına taşınan Gülşen, konserlerine yeniden başladı. Konserlerine kısa bir mola veren Gülşen, ailesini ziyaret için memleketi Ordu'ya gitti. Ünlü şarkıcı kendini fındık bahçesine attı.

FINDIK AĞACI ALTINDA CESUR POZ

Gülşen'in fındık toplarken verdiği poz, sosyal medya kullanıcılarının diline büyük düştü. Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi takipçileriyle paylaşan Gülşen'in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü şarkıcının kıyafeti böyle bir aktivite için bazı takipçileri tarafından yine cesur bulunurken, şarkıcının sahne tarzını gündelik hayatında da sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

İşte Gülşen'in fındık bahçesinde verdiği poz;