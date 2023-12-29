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Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet - Son Dakika
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Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet

İrem Derici'nin bir sunucunun partnerini dolandırdığını söyleyince gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti. Söylentilerin kendileriyle alakasının olmadığını belirten sunuculardan Gülşen Yüksel, bugün programı bıraktığını açıkladı. Derici ise gelişmenin ardından İlahi Adalet şarkısını yayınlayarak ''Kaldır ellerini'' ifadelerini kullandı.

29.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 16:03
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Şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programda bir sunucunun yıllardır çalıştığı partnerini dolandırdığını söyleyince gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrildi. Söylentilerin ardından canlı yayına çıkarak iddiayı yalanlayan sunuculardan Gülşen Yüksel, bugün işi bırakınca gözler İrem Derici'ye çevrildi. Şarkıcı ise Instagram hesabından Demet Akalın'ın İlahi Adalet şarkısını paylaşarak "Kaldır ellerini" dedi.

İREM DERİCİ: SAHTE FATURA YÖNTEMİYLE PARTNERİNİ DOLANDIRIYOR

İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini 2 yıldır dolandırdığını iddia etti. Derici, sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu söyledi. İrem Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edilmişti. İki sunucu ise haklarındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet

GÜLŞEN YÜKSEL İŞİ BIRAKTI

2023 yılının son programında konuşan Gülşen Yüksel, hafta içi her gün ekrana çıktığı 2. Sayfa programına veda ettiğini açıklayarak şunları söyledi: "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın...."

Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

Gülşen Yüksel\'in işten çıkmasının ardından İrem Derici\'den olay sözler: İlahi adalet
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Gülşen Yüksel, İrem Derici, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet - Son Dakika
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