Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu

Ünlü top model Günay Musayeva, Paris Fashion Week'te arka arkaya 3 defileye çıkan ilk Türk model olarak bir ilke imza attı. Musayeva, yaptırdığı göğüs küçültme ameliyatı sonrası kusursuzlaşan yeni fiziğiyle geceye damgasını vurdu.

"GÖĞÜSLERİMİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ BANA 18 YAŞINDA HİSSETTİRDİ"

Amerikan Katedrali'nde çıktığı podyumda cesur tarzını ortaya koyan Musayeva şunları söyledi:

"3 defileyle özel bir rekora imza atmak benim için büyük mutluluk oldu. Yeni fiziğimle o kadar mutlu oldum ki Michael Cinco defilesine çıkmadan önce sırtıma doktorumun ismini geçici dövme yaptırarak Paris Fashion Week'te Podyum 'da benden bir sanat eseri yaratan Op. Dr. Bülent Cihan Timur – Doktor B'ye teşekkür etmek istedim. Göğüslerimin yeni görüntüsü kendimi bana 18 yaşında gibi hissettirdi"

AYNI GÜN RODRİGUEZ'İN DEFİLESİNE DE ÇIKTI

Günay Musayeva aynı gün Michael Cinco defilesinin ardından Fransa'nın en ünlü modacısı BEA Rodriguez 'ın defilesine çıktı.

YILDIZLARIN GECESİ

Aishwarya Rai, Ashanti, Beyonce, Britney Spears, Chris Brown, Christina Aguilera, Daphne Guines, Fergie, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lady Gaga, Mariah Carey, Paris Hilton, Rihanna, Serena Williams, Tyra Banks gibi büyük yıldızlar da etkinlikte boy gösteren isimler oldu.