Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!

Sen Çal Kapımı dizisiyle hayran kitlesi ülke sınırlarını aşan Hande Erçel, sosyal medyada da oldukça aktif. Takipçi sayısını Instagram'da 25 milyona çıkaran güzel oyuncunun her pozu beğeni rekoru kırıyor.

EVHALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı. Doğal haliyle poz verdiği anları yayınlayan Erçel'in paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdı. Güzel oyuncunun ev pozu kısa süre içinde bir milyona yakın beğeni aldı.

"GÜNDEN GÜNE GÜZELLEŞMEK"

Hayranları ise genç oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Hayranları Erçel'e "Günden güne güzelleşmek" tarzında yorumlar yaptı.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASINI SÖYLEDİ

Hande Erçel, yaptığı röportajda da hayatının dönüm noktası olan olayla ilgili konuşmuştu. Erçel, "Güneşin Kızları'nda canlandırdığım 'Selin' karakteri kariyerimin dönüm noktası. Selin'den sonra hayatım hiç eskisi gibi olmadı" ifadelerini kullanmıştı.