Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi

14.06.2023 11:29

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi. 29 yaşında hayata veda eden aktrisin organları başka kimselere can olması için bağışlandı.

Snowdrop da dahil olmak üzere bir dizi K-dizisinde rol alan Güney Koreli aktris, hafta sonu göateri için Jeju Adası'na gitti. Yetenekli oyuncu evine dönerken merdivenlerden düşerek ciddi bir kaza geçirdi. 11 Haziran'da kaza geçiren Park Soo-ryun hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahaleleri sonrası hayata döndürülen ünlü oyuncu tüm çabalara rağmen komaya girdi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

29 yaşındaki genç oyuncudan acı haber geldi. Kore medya kuruluşu Soompi'ye göre, Snowdrop'un yıldızı Park Soo-ryun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Güzel oyuncunun acı haberle sarsılan ailesi ise diğer insanlara umut ışığı olabilmek için kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

ANNESİNDEN ACI PAYLAŞIM

Soo-ryun'un annesi ise yaptığı paylaşımda, "Sadece beyni bilinçsiz ve kalbi hala atıyor. Umutsuzca organlara ihtiyaç duyan biri olmalı. Annesi ve babası olarak, kalbinin birine gittiğini ve attığını düşünerek rahat yaşayabileceğiz" dedi.

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

Güney Kore, Aktris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:20 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi
11:14 Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel'de bir araya geldi
11:13 Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi
11:08 Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
11:07 Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı
11:03 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, en yakınına kadın bir yönetici atadı
11:00 Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni formatı anlattı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak
10:59 TSK, üs bölgelerine saldıran terör örgütünün üzerine karabasan misali çöktü: 41 terörist etkisiz hale getirildi
10:55 Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni konsepti açıkladı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak
10:54 Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe: 41 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 11:34:41. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement