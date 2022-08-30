Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir - Son Dakika
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Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir

30.08.2022 14:42

Güney Koreli ünlü oyuncu Yoo Ju Eun, 27 yaşında intihar etti. Hayatına son vermeden önce mektup yazan genç oyuncu, "İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir... Beni tanıyan herkese teşekkür ederim, hepinize saygı duydum. Bana hayata dair çok şey öğrettiniz. Anne, baba sizi çok seviyorum. Lütfen ağlamayın" sözlerini sarf etti.

İntihar oranlarının yüksek olduğu Güney Kore'de bir acı olay daha yaşandı. Güzel oyuncu Yoo Ju Eun, 27 yaşında hayatına son verdi. Oyuncunun ölümü ailesini ve hayranlarını yıktı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE MEKTUP YAZDI

2018'de yayınlanan Big Forest ile büyük üne kavuşan oyuncu Never Twice, Joseon Survival Period gibi yapımlarda da rol alan intihar nedeni ise açıklanmadı. İntihar etmeden önce bir mektup yazan Yoo Ju Eun'un, en büyük tutkusu olan oyunculukta yaşadığı zorluklara da değinmesi dikkat çekti.

Güney Koreli oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti

Oyuncunun bıraktığı not Instagram'dan paylaşıldı. Notta yazanlar şu şekilde:

"Herkesi bıraktığım için üzgünüm. Özellikle annem, babam, büyükannem ve kardeşim. Aklım artık yaşamak istemediğimi haykırıyor. Bensiz boşluk hissedebilirsiniz ama lütfen güçlü kalın. Sizi izliyor olacağım. Lütfen ağlamayın, bu sağlığınız için iyi değil.

Hiç üzgün değilim, aslında çok sakinim. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Hak etmediğim kadar mutlu bir hayat yaşadım. Bundan dolayı memnunum ve bu kadar yeterli. Bu yüzden lütfen kimseyi suçlamayın ve yolunuza devam edin. Cenazeme birçok insanın geleceğin görebiliyorum...

Sadece oyunculuk yapmak istedim, oyunculuk benim belki de her şeyimdi ya da sadece bir parçamdı. Ancak o hayatı sürdürmek kolay olmadı. Yıkıcıydı. Rüya görmenin hem lütuf hem de bir lanet olduğunu anladım. İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir. Beni dinleyecek ve benimle ilgilenecektir. Bu yüzden lütfen endişelenmeyin.

Ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım... Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Başarılı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum çünkü unutulmayacak anılar biriktirdim. Beni anladığınız ve bana katlandığınız için teşekkür ederim. Daha fazla yazamayacağım için üzgünüm. Umarım beni anlarsınız.

Başta öğretmenlerim olmak üzere beni tanıyan herkese teşekkür ederim, hepinize saygı duydum. Bana hayata dair çok şey öğrettiniz. Anne, baba sizi çok seviyorum. Lütfen ağlamayın, yalvarırım."

Güney Koreli oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti
Güney Koreli oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti
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SON DAKİKA: Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir - Son Dakika
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