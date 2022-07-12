Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış - Son Dakika
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Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış

12.07.2022 16:54

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in haber spikeri olan genç eşi Mehtap Özkan, hacker saldırısına uğradı. Özkan, sosyal medya hesabını 2 saat sonra geri almasının ardından yaptığı açıklamada, bazı fotoğraflarının silindiğini ve bazı kişilerin takipten çıkıldığını belirtti. Özkan daha sonra açıklamada bulunarak, "Bazı arkadaşlarım ve fotoğraflarım silinmiş kusura bakmayın." dedi.

Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren haber spikeri eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullandığı bilinen Özkan'ın Instagram hesabı, henüz kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından hacklendi.

BAZI FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

Hackerler, hesabı ele geçirmelerinin ardından bazı fotoğrafları sildi ve Özkan'ın arkadaşlarını takipten çıkardı. Bu kişilerin kim olduğu bilinmezken, Mehtap Özkan 2 saat aranın ardından hesabını geri almayı başardı.

Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

AÇIKLAMADA BULUNDU

Mehtap Özkan daha sonra başına gelen durum hakkında takipçilerini ve yakınlarını bilgilendirmek adına bir açıklamada bulundu. Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar, hesabım hacklenmiş. Bir iki saatlik uğraşla kurtardık. Bazı arkadaşlarım ve fotoğraflarım silinmiş kusura bakmayın."

Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler
Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler
Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler
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