Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 2 yıllık ilişkilerinin ardından nikah masasına oturdu. Dün akşam gerçekleşen düğüne katılan davetliler arasında şarkıcı Murat Boz da vardı.
Arkadaşı Oğuzhan'ın düğününde Murat Dalkılıç ile sahne alan ve davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatan yakışıklı şarkıcının, after partide güzel oyuncu Gülcan Arslan ile dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdı.
Aşk hayatında yüzü pek gülmeyen Murat Boz'un Gülcan Arlan ile yakınlaşması akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.
Son Dakika › Magazin › Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti - Son Dakika