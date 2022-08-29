Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti - Son Dakika
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Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti

29.08.2022 10:15

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılan şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, düğün sonrası düzenlenen partide oyuncu Gülcan Arslan ile samimi bir şekilde dans etti. O anlar kameralara yansırken, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusu da akıllara geldi.

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 2 yıllık ilişkilerinin ardından nikah masasına oturdu. Dün akşam gerçekleşen düğüne katılan davetliler arasında şarkıcı Murat Boz da vardı.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Arkadaşı Oğuzhan'ın düğününde Murat Dalkılıç ile sahne alan ve davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatan yakışıklı şarkıcının, after partide güzel oyuncu Gülcan Arslan ile dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdı.

Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti

YENİ BİR AŞK MI?

Aşk hayatında yüzü pek gülmeyen Murat Boz'un Gülcan Arlan ile yakınlaşması akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti
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Demet Özdemir, Gülcan Arslan, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti - Son Dakika
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