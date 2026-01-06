Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek - Son Dakika
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

Güzide Duran ile Adnan Aksoy\'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek
06.01.2026 13:51
Eski manken Güzide Duran ve iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmanın ardından mahkeme, Adnan Aksoy'un tanıkları olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine karar verdi. Duruşma sonrası Güzide Duran, çocuklarının velayetini istediğini ve bir an önce boşanmak istediğini belirtti.

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Duran, "Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum" dedi.

Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, Adnan Aksoy'un tanıkları olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

"Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek - Son Dakika
