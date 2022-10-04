Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler - Son Dakika
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Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler

04.10.2022 11:39

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Bayhan Gürhan, küçük yaşlarda sokaklarda kaldığını ve kendisini taciz etmeye çalıştıklarını anlattı. Anne ve ablasını peş peşe kaybeden Gürhan, "Sokaklarda kendimi korumak için yanımda bıçak taşıyordum" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan Gürhan oldu. Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Bayhan Gürhan, sokakta kaldığı dönemde yaşadıklarından bahsetti.

"SOKAKTA KALDIĞIMDA TACİZE YELTENENLER OLDU"

Kalaycıoğlu'nun "Sokakta hiç tacize uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Bayhan, "Çocuk olduğum için yeltenenler oldu. Çaresiz ve gözü kördüm ama hep üstüm dolu gezerdim. Sokaklarda büyüdüğüm için çoğu şeyi bilirdim. Sokaklarda çaresiz kalıyorsun ve kendini korumak zorundasın. Bana kimse yol göstermedi. Hayatta kalmak için hep elimdeki imkanları değerlendirmeye çalıştım. Bir çorbacıdan meyve bıçağı çalarak onu bilettim. Sokaklarda o şekilde kalabildim. Kimlik kontrollerinde polis benden bıçağı alırdı, ben de başka yerden tekrar bulurdum. Sokaklarda kötü amaçlı insanlar var. Başına her şey gelebilir ve kendini savunmak zorundasın. Ben her zaman kendimi savunabildim. Taciz için yeltenenler olduğunda amacına ulaşamadı" dedi.

Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler

"ABLAMIN ÖLÜMÜNDEN SONRA HAYAT BENİM İÇİN KOPTU"

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve 5 yaşındayken annesinin gözü önünde intihar etmesinden bahseden Bayhan, ablasının ölümünü de anlattı. Hayatının en zorlu günlerini anlatan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ablam 1993 yılında Almanya'da trafik kazası geçirdi. Ablamın cenazesini getirdikten sonra hayat benim için kopmuş oldu. 13 yaşında ablamı kaybettikten sonra hiçbir akrabamın yanına sığamadım, hep kovdular."

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Son Dakika Magazin Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler - Son Dakika


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