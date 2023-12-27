 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var - Son Dakika
Üye Girişi

Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok konuşulan konuları açıkladı. Listenin başında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat gelirken onu Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar takip etti.

Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat\'ın tutuklanması var
27.12.2023 - 15:18,  Güncelleme: 15:30
Abone Ol

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2023 yılında en çok konuşulan konuları sıraladı. Listenin ilk sıralarında ise Dilan Polat, Merve Dizdar ve Barbie filmi yer aldı.

MERVE DİZDAR LİSTENİN 2. SIRASINDA

10 adet konunun yer aldığı listenin başında 41.279,00 haberle Dilan Polat'ın tutuklanması geldi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kasım ayında vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla tutuklanması 2023 yılında 139.573.856 okunma sayısına ulaştı. Polat'ın ardından 2023 yılının en çok konuşulan konusu Merve Dizdar'ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki başarısından dolayı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alması ve devamındaki konuşması oldu. Dizdar'ın ödül alması 9.652 habere konu olurken 2.918.606 okunma sayısı aldı.

Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var

BARBİE FİLMİ VE KARADAĞLI'NIN YENİ GÖREVİ MÜCADELE ETTİ

Listenin 3. sırasında ise dünya çapında gösterime giren Barbie filmi geldi. Aylar öncesinden reklam çalışmaları yapılan film, 9.921 habere konu olarak 12.869.599 okunma sayısına ulaştı. Çocuklar Duyması'ndaki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanması bu senenin en çok konuşulan 4. konusu olurken 9.120 habere konu oldu. Karadağlı'nın ataması 10.156.056 kez okundu.

Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var

ENDER SARAÇ LİSTENİN 5. SIRASINDA

Doktor Ender Saraç'ın oğlu tarafından istismarla suçlanması ise listenin 5. sırasında yer aldı. Saraç'ın gündeme geldiği konu 6.378,00 haberde geçerken 5.358.836 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var

LİSTEDE KIYASIYA YARIŞ

Habermetre tarafından hazırlanan listenin 6. sırasında 2.690 haberle Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi, 7. sırasında 2.599 haberle Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanması, 8. sırasında 2.178 haberle Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşaması, 9. sırasında 1.955 haberle Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliğini bitirmesi, 10. sırasında ise 1.922 haberle Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra ikiz kızlarının ortaya çıkması geldi.

YORUMLAR

Tamer Karadağlı, Merve Dizdar, Dilan Polat, Habermetre, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:51:51. #1.12#
SON DAKİKA: Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat'ın tutuklanması var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement