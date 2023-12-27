Habermetre 2023 yılında en çok konuşulan konularını sıraladı! Zirvede Dilan Polat\'ın tutuklanması var

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2023 yılında en çok konuşulan konuları sıraladı. Listenin ilk sıralarında ise Dilan Polat, Merve Dizdar ve Barbie filmi yer aldı.

MERVE DİZDAR LİSTENİN 2. SIRASINDA

10 adet konunun yer aldığı listenin başında 41.279,00 haberle Dilan Polat'ın tutuklanması geldi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kasım ayında vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla tutuklanması 2023 yılında 139.573.856 okunma sayısına ulaştı. Polat'ın ardından 2023 yılının en çok konuşulan konusu Merve Dizdar'ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki başarısından dolayı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alması ve devamındaki konuşması oldu. Dizdar'ın ödül alması 9.652 habere konu olurken 2.918.606 okunma sayısı aldı.

BARBİE FİLMİ VE KARADAĞLI'NIN YENİ GÖREVİ MÜCADELE ETTİ

Listenin 3. sırasında ise dünya çapında gösterime giren Barbie filmi geldi. Aylar öncesinden reklam çalışmaları yapılan film, 9.921 habere konu olarak 12.869.599 okunma sayısına ulaştı. Çocuklar Duyması'ndaki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanması bu senenin en çok konuşulan 4. konusu olurken 9.120 habere konu oldu. Karadağlı'nın ataması 10.156.056 kez okundu.

ENDER SARAÇ LİSTENİN 5. SIRASINDA

Doktor Ender Saraç'ın oğlu tarafından istismarla suçlanması ise listenin 5. sırasında yer aldı. Saraç'ın gündeme geldiği konu 6.378,00 haberde geçerken 5.358.836 okunma sayısına ulaştı.

LİSTEDE KIYASIYA YARIŞ

Habermetre tarafından hazırlanan listenin 6. sırasında 2.690 haberle Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi, 7. sırasında 2.599 haberle Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanması, 8. sırasında 2.178 haberle Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşaması, 9. sırasında 1.955 haberle Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliğini bitirmesi, 10. sırasında ise 1.922 haberle Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra ikiz kızlarının ortaya çıkması geldi.