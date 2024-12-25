Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu - Son Dakika
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Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu

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Hadise, katıldığı bir programda bir "performans videosu" gördükten sonra ilişkiyi bitirdiğini söylemişti. Hadise'nin itirafı üzerine bu kişinin Sinan Akçıl olduğu düşünülmüştü. Akçıl konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

25.12.2024 09:51  Güncelleme: 10:19
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalar, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile olan ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Programda isim vermeden ayrılık sürecine dair detaylar paylaşan Hadise'nin anlattıkları sonrası gözlerin çevrildiği Sinan Akçıl cephesinden de açıklama geldi.

"BİR PERFORMANS VİDEOSU GÖRDÜM"

Programda yaşadığı bir kavga sonrası otele gittiğini belirten Hadise, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir tartışma yaşamıştık evden çıkıp otele gittim. Peşimden geldi. Telefonunu şarj etmemi rica etti. O sırada her şeyi senkronize etmek ister misiniz? diye bir bildirim geldi ve kabul ettim. Daha sonra birçok ayna fotoğrafları ve bir performans videosu gördüm. O videoyu izledikten sonra ayrıldım."

Hadise 'İzledim' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu

"HERKES ESKİ DEFTERLERİ AÇMAKTA ÖZGÜR"

Hadise'nin sözleri sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Sinan Akçıl, eski ilişkisiyle ilgili "O konuyla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgür. Benim cevabım çok ağır olmadı. En son beni engellemişti, hala engelliyimdir diye düşünüyorum. Konuşma ihtimalimiz yok gibi..." şeklinde konuştu.

Hadise 'İzledim' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu

PERFORMANS VİDEOSU

Sinan Akçıl, Hadise'nin bahsettiği performans videosundaki kişinin kim olduğuna dair soruya ise; "Aaa neler neler... Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Kapandı gitti" yanıtını verdi.

Hadise \'\'İzledim\'\' demişti! Sinan Akçıl\'a olay yaratan performans videosu soruldu

Sinan Akçıl, Magazin, Hadise, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Zafer:
    Hadise, Kim bilir senin de ne performans videoların vardır. 0 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    hadise bir laf ortaya attı. gündemde kalmayı çok seviyor. 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Sinan kendine yakışanı yap 0 0 Yanıtla
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