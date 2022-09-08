Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti - Son Dakika
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Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti

08.09.2022 11:37

Popçu Hadise Açıkgöz Dinçerler'in eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz'ın yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı görüntüler sosyal medyada çok tartışıldı. Deniz, şarkısını söyledikten sonra "Kadın dayanışması diyorum" sözlerini kullanarak kendisine dönen jürilerden Hadise'yi seçmişti.

Bir süredir aşk yaşadığı söylenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele çıkarak ilişkilerini ilan etti. Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İLGİNÇ TESADÜF GÜNDEME TAŞINDI

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşkla birlikte ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. Pınar Deniz, 31 Aralık 2017'de "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına konuk olup şarkı söylemişti.

Sürpriz aşk sonrası ilginç bir tesadüf ortaya çıktı! Pınar yıllar önce Hadise'yi seçmiş

HADİSE'Yİ SEÇMİŞ

Deniz, yarışmada kendisi için dönen jüri üyelerinden Hadise'yi seçti. "Kadın dayanışması diyorum" sözleriyle seçimini açıklayan Deniz'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sürpriz aşk sonrası ilginç bir tesadüf ortaya çıktı! Pınar yıllar önce Hadise'yi seçmiş
Sürpriz aşk sonrası ilginç bir tesadüf ortaya çıktı! Pınar yıllar önce Hadise'yi seçmiş
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Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti - Son Dakika


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