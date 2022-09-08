Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti

Bir süredir aşk yaşadığı söylenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele çıkarak ilişkilerini ilan etti. Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İLGİNÇ TESADÜF GÜNDEME TAŞINDI

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşkla birlikte ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. Pınar Deniz, 31 Aralık 2017'de "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına konuk olup şarkı söylemişti.

HADİSE'Yİ SEÇMİŞ

Deniz, yarışmada kendisi için dönen jüri üyelerinden Hadise'yi seçti. "Kadın dayanışması diyorum" sözleriyle seçimini açıklayan Deniz'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.