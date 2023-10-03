Hadise'nin tazminat davasında karar açıklandı - Son Dakika

Hadise'nin tazminat davasında karar açıklandı

Son Güncelleme: 04.10.2023 10:06

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki iddialarına ilişkin hakaretlerde bulunan 3 sunucu ve televizyon programına açtığı tazminat davasında mahkeme, 3 sunucu ile program yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Şarkıcı Hadise'nin Söylemezsem Olmaz programında, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine hakaretlerde bulunan Arto, Seren Serengil, Bircan Bali ve televizyon programına açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sunucu ile televizyon programı yetkilisinin 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

HADİSE DURUŞMAYA KATILMADI

Şarkıcı Hadise, bir televizyon programında Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğunu, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek sunucu Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programı yetkilisine manevi tazminat davası açmıştı. Olaya ilişkin dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlandı. Duruşmaya Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı tarafların avukatları katıldı.

"MÜVEKKİL MANEVİ OLARAK ZARAR GÖRMÜŞTÜR"

Duruşmada söz alan Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Davaya konu yayında üç sunucu, kin ve nefret ile müvekkilime davaya konu ifadeleri kullanmıştır. Söz konusu eylemler sebebiyle müvekkilin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Müvekkil manevi olarak zarar görmüştür. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Hadise'nin tazminat davasında karar açıklandı

3 SUNUCU VE KANALA 20 BİN TL CEZA

Davalı 3 sunucu ile televizyon programının avukatları ise, müvekkillerinin söz konusu ifadelerinin kişilik haklarına saldırı içermediğini belirterek davanın reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, davalı 3 sunucu ile televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

DİLEKÇEDEN

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudur. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile ilgili güncel olmayan haberleri müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmaktadır. Davalılar, bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar" ifadelerine yer verilmişti.

Hadise'nin tazminat davasında karar açıklandı

"ÖZEL HAYATA TECAVÜZ"

Davalıların 2 yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, " Türkiye'de bir popstar, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. Korkunç sıfatlar ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin TL'lik manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Hadise'nin tazminat davasında karar açıklandı - Son Dakika


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