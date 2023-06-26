Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu

Yoğun konser maratonundan kalan vakitlerini tatil yaparak geçiren Hadise, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak altın sarısı transparan mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken onlarca alev emojili yorumlar yapıldı.

"OLAY VAR DEDİLER GELDİK"

Sahne kıyafetleriyle her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Hadise, tatil kombinlerinde de iddiasını ortaya koydu. Güneşin tadını çıkararak bronzlaşan Hadise, süper mini elbisesiyle verdiği pozları "Olay var dediler geldik" notuyla14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve alev emojili yorumlar geldi.

İşte Hadise'nin cesur tatil pozları...