Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
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Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu

26.06.2023 16:24

Yoğun konser maratonundan kalan vakitlerini tatil yaparak geçiren Hadise, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak altın sarısı transparan mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken onlarca alev emojili yorumlar yapıldı.

Yoğun konser maratonundan kalan vakitlerini tatil yaparak geçiren Hadise, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak altın sarısı transparan mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken onlarca alev emojili yorumlar yapıldı.

"OLAY VAR DEDİLER GELDİK"

Sahne kıyafetleriyle her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Hadise, tatil kombinlerinde de iddiasını ortaya koydu. Güneşin tadını çıkararak bronzlaşan Hadise, süper mini elbisesiyle verdiği pozları "Olay var dediler geldik" notuyla14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve alev emojili yorumlar geldi.

İşte Hadise'nin cesur tatil pozları...

Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
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Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
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