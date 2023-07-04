Tatilinin her anını paylaşan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi - Son Dakika
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Tatilinin her anını paylaşan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

04.07.2023 14:02

Başarılı şarkıcı Hadise, yoğun iş temposundan kalan zamanlarını tatil yaparak geçiriyor. Tatillerinde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Hadise, son olarak bikinisiyle ayna karşısında çektiği fotoğrafları yayınladı.

Verdiği konserlerle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Hadise, yoğun iş temposundan kalan zamanları da tatil yaparak geçiriyor. Tatillerinde verdiği pozları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Hadise, son olarak ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

PEŞ PEŞE TATİL POZLARINI YAYINLADI

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan Hadise, fırsat buldukça tatil yapıyor. Daha önce çeşitli yerlerde tatil yapan ve güneşten yanan vücuduyla takipçilerinin diline düşen Hadise, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ayna karşısında çeşitli pozlar veren Hadise'nin bir karede bikiniyle yere oturduğu görülürken diğer karede ise dil çıkarması dikkat çekti. Şarkıcının bronz teni ise dikkat çekti.

İşte Hadise'den yeni kareler...

Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi
Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi
Tatil paylaşımlarına doymayan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: Mide bulandırı etini yada bir yerini açınca moderen çagdaşmı olduklarını sanıyor. Onun için hep boşanır yada ayrılır oldun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilinin her anını paylaşan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilinin her anını paylaşan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi - Son Dakika
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