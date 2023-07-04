Tatilinin her anını paylaşan Hadise, bu sefer de ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

Verdiği konserlerle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Hadise, yoğun iş temposundan kalan zamanları da tatil yaparak geçiriyor. Tatillerinde verdiği pozları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Hadise, son olarak ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

PEŞ PEŞE TATİL POZLARINI YAYINLADI

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan Hadise, fırsat buldukça tatil yapıyor. Daha önce çeşitli yerlerde tatil yapan ve güneşten yanan vücuduyla takipçilerinin diline düşen Hadise, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ayna karşısında çeşitli pozlar veren Hadise'nin bir karede bikiniyle yere oturduğu görülürken diğer karede ise dil çıkarması dikkat çekti. Şarkıcının bronz teni ise dikkat çekti.

İşte Hadise'den yeni kareler...