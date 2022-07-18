Rap müziğin tanınan ismi Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Hadise, şarkılarıyla konsere gelenleri coşturan Murda'nın sahnesine konuk oldu.
İkili ortak çalışmaları olan "İmdat" şarkısını bir kez de burada canlı seslendirdi. Konsere bol yırtık kot pantolon ve simli bir bluzla katılan Hadise, Murda ile şarkı söylerken dans etmeyi ihmal etmedi. Murda ile samimi şekilde dans eden Hadise, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Baby İmdat" notunu yazdı.
Hadise ve Murda'nın dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Hadise ve Murda'nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü! - Son Dakika