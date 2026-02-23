Hadise\'yi eski sevgilisi de topa tuttu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı Ramazan videosu, magazin ve sosyal medya dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hadise'nin videoda Türkiye'yi; Gazze, Sudan ve Afrika gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kategoride "yardıma muhtaç" bir ülke gibi göstermesi, müzisyen Sinan Akçıl'dan sert bir karşılık buldu.

"TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRME SEVDASI"

Hadise ile 2009- 2010 yıllarında bir birliktelik yaşayan Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski partnerini Türkiye'nin imajına zarar vermekle suçladı. Akçıl, "Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi yurt dışında küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur" diyerek tepkisini dile getirdi.

"YABANCILAR TATİL PLANI YAPIYOR"

Şu an yurt dışında bulunduğunu belirten Akçıl, Türkiye'nin bir kriz bölgesi değil, aksine bir çekim merkezi olduğunu savundu. Müzisyen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an yurt dışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatil planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize."

AFRİKA VE RAMAZAN MESAJI

Türkiye'nin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Akçıl, Hadise'nin kıyaslamasına atıfta bulunarak sözlerini şöyle noktaladı: "Bolluk dolu, Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir Ramazan dilerim herkese."