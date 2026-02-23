Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu

Hadise\'yi eski sevgilisi de topa tuttu
23.02.2026 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Hadise'nin UNICEF için hazırladığı Ramazan klibinde Türkiye'yi; Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin insani kriz bölgeleriyle aynı listede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu kıyaslamaya en sert tepki ise Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, Hadise'yi Türkiye'nin yurt dışındaki prestijini sarsmakla suçlayarak, "Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı Ramazan videosu, magazin ve sosyal medya dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hadise'nin videoda Türkiye'yi; Gazze, Sudan ve Afrika gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kategoride "yardıma muhtaç" bir ülke gibi göstermesi, müzisyen Sinan Akçıl'dan sert bir karşılık buldu.

"TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRME SEVDASI"

Hadise ile 2009- 2010 yıllarında bir birliktelik yaşayan Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski partnerini Türkiye'nin imajına zarar vermekle suçladı. Akçıl, "Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi yurt dışında küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu

"YABANCILAR TATİL PLANI YAPIYOR"

Şu an yurt dışında bulunduğunu belirten Akçıl, Türkiye'nin bir kriz bölgesi değil, aksine bir çekim merkezi olduğunu savundu. Müzisyen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an yurt dışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatil planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize."

Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu

AFRİKA VE RAMAZAN MESAJI

Türkiye'nin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Akçıl, Hadise'nin kıyaslamasına atıfta bulunarak sözlerini şöyle noktaladı: "Bolluk dolu, Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir Ramazan dilerim herkese."

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 16subat1994s 16subat1994s:
    konustugun bi cok kisi sokakta ki kisiler mi yoksa ayni sektorden mi ??vatan millet sakarya hemen formayi giy foto paylas tm mesaj alindi?? 17 31 Yanıtla
  • Fırat Duran Fırat Duran:
    UNICEF son 20 yılda 150-200 milyar dolardan fazla para toplamıştır. neye çare olmuşlar? 19 1 Yanıtla
  • Cengiz Ay Cengiz Ay:
    bu hadise varyaaaa 10 3 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    Bazen kızıyordum ünlülerin sanatçılar ın neden foyasını cıkarıyor lar diye şu pozitif mi negatif mi olayı Bence iyi oluyor çoğu Türkiye de kazanıyor Yurtdışına taşıyor avrupa ülkelerin de 10.000.-euro üzeri para cıkarsan yurt dışına hesap vermek zorundasın 7 2 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Evet doğru değilmi ? Yardım kolisi alma peşinde herkes Ayrıca Dmd Sms hastalıkları binlerce her yerde valilik izni yardım standları doldu tastı Kimsenin zoruna gitmesin Açlık sınırı altında yaşanan bir ülke durumunda değilmiyiz. Kimse insanca sağlıklı gıda alabiliyormu ? yaşam standrtları her şey ortada troaller şimdi zıplar hemen Allah cc hz havale ediyoruz. 2 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 05:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.