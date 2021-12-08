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Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti - Son Dakika

Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti

08.12.2021 22:59

Ünlü oyuncu Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlık çalışanları hakkında sarf ettiği sözler tepki topladı. Sağlıkçıların hastalarla ilgilenmemesini eleştiren Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğunu örnek vererek "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise "Yaparım" yanıtını verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık çalışanlarına saldırı olayını yorumladı. Ünlü yorumcunun sağlıkçılar hakkında kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.

"GÖZÜNÜ ÇIKARIRSIN" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.

Hakan Ural'ın sağlıkçılar hakkındaki yorumu büyük tepki çekti: Gözünü çıkarırsın

TEPKİ TOPLADI

Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, sosyal medyada büyük tepki gördü. Sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketinde toplandılar.

Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti

Neler Oluyor Hayatta, Devlet Hastanesi, Hakan Ural, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti - Son Dakika Magazin


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