Hala aşık olduğu kişi Can Bonomo mu? Didem Soydan sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Hala aşık olduğu kişi Can Bonomo mu? Didem Soydan sessizliğini bozdu

06.08.2023 19:06

Didem Soydan, katıldığı bir Youtube programında, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" açıklamasıyla dikkat çekti. Bu açıklamadan sonra Soydan'ın ismini vermediği kişinin eski aşkı Can Bonomo olduğu konuşulurken ünlü mankenden de açıklama gecikmedi.

Ünlü manken Didem Soydan Youtube'da Melis İşiten'in sunduğu programda eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" ifadelerini kullandı ve konuşmasının devamında "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

TÜM GÖZLER CAN BONOMO'YA ÇEVRİLDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan sözler sonrası, tüm gözler Soydan'ın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı Can Bonomo'ya çevrildi. Didem Soydan'la ilişkisinin ardından, 2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo'nun Roman adında bir oğlu var.

BALDIZDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Soydan'ın bu açıklamalarının ardından Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel dikkat çeken bir paylaşımları geldi. Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşan Karayel; "Bunların sanki çocukları var" notunu düştü.

"DEDİĞİM KİŞİNİN ABD'DE OLDUĞUNU TÜM SEKTÖR BİLİYOR"

Can Bonomo'nun adının gündeme gelmesinin ardından Didem Soydan, bir takipçisine yanıt verdi. Ünlü manken "Tüm sektör ve yakın çevrem bu bahsettiğim hâlâ aşığım dediğim kişinin kim olduğunu biliyor, bahsettiğim kişinin 4 sene Amerika'da yaşadığını da biliyor o sebeple gelip burada atıp tutma" dedi.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum kişi evli Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum kişi evli

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Son Dakika Magazin Hala aşık olduğu kişi Can Bonomo mu? Didem Soydan sessizliğini bozdu - Son Dakika


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