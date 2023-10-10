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Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu - Son Dakika

Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:44

Ressam ve iç mimar Haluk Akakçe, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşı Akakçe'nin ölümüyle kahrolan oyuncu Tuba Ünsal, haberi alır almaz ağlayarak sanatçının olduğu hastaneye koştu.

Türk Çağdaş sanatının önemli isimlerinden ressam ve iç mimar Haluk Akakçe 53 yaşında hayatını kaybetti. Nişantaşı'ndaki evinde vefat eden Akakçe bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Akakçe'nin cansız bedeni işlemler için hastaneye götürüldü. Haberi alan Akakçe'nin yakın arkadaşı Tuba Ünsal da hastaneye koştu.

YARIN DEFNEDİLECEK

4 gün önce Haluk Akakçe ile bir araya gelerek paylaşım yapan Tuba Ünsal, dostunun ölümüyle kahroldu. Haberi alır almaz ağlayarak hastaneye koşan Ünsal, Snob Magazin tarafından görüntülendi. Instagram hesabından Akakçe'nin 11 Ekim Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacağını duyuran Ünsal, "Bu dünyadan Haluk Akakçe geçti. Melek arkadaşıma şimdi son yolculuğunda ona yakışan bir veda yapmak için hepimiz toplanıyoruz" dedi.

Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu

Tuba Ünsal, daha sonra Haluk Akakçe ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Bir parçam koptu gitti. Haluk seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu

Tuba Ünsal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu - Son Dakika
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