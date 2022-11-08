Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sanal ortamda konser verdi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sanal ortamda konser verdi

09.11.2022 14:15

Şarkıcı Haluk Levent, 'Vr' gözlük ile Yakaza adı verilen aleme geçerek sanal ortamda konser verdi. Konserin ardından konuşan şarkıcı "Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu proje ile dünyada bir adım öndeyiz. Ben çok gurur duydum" dedi.

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı sanatçı Haluk Levent, konser maratonuna da hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu sefer dünyada ilk defa Vr gözlük ile gerçek zamanlı konser verdi.

"DÜNYADA BİR ADIM ÖNDEYİZ, GURUR DUYDUM"

Haluk Levent gözlüğünü takarak Türk bilim insanlarının geliştirdiği sanal ortam yazılımı olan 'Yakaza' alemine geçiş yaptı. Seyirci ile sanatçı aynı anda sanal ortamda yerini aldı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, "Dünya değişiyor, az önce gördüğünüz gözlük ile dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşım benim konserime gelebiliyor, evinden konserimi izleyip isterlerse vokal yapabiliyorlar. Sadece bu değil mesela diş ağrınız var ise gözlük sayesinde doktorla görüşebiliyorsunuz. Yani kısaca anlatmam gerekirse 'Yakaza' aleminde dilediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu proje ile dünyada bir adım öndeyiz. Ben çok gurur duydum."

Haluk Levent, sanal ortamda konser verdi
Haluk Levent, sanal ortamda konser verdi
Kaynak: Snob Magazin
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Haluk Levent, Vr, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sanal ortamda konser verdi - Son Dakika

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