Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı - Son Dakika
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Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı

12.03.2022 12:35
Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı

Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Kerem Bürsin'den ayrılan oyuncu Hande Erçel hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Hande Erçel ile Atasay Kamer aşk mı yaşıyor? Atasay Kamer kimdir? İşte detaylar...

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

Söylemezsem Olmaz programında yeni bir iddia ortaya atıldı.

'YENİ AŞK' İDDİASI

Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

SAMİMİ KARELER

İkilinin marka kutlamasındaki samimi görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı.

Bu iddiaya Erçel ve Kamer cephesinden ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

TAKİBİ BIRAKTI

Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 28 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

ATASAY KAMER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1986 doğumlu Atasay Kamer, London School of Economics and Political Science'ta Yönetim Ekonomisi, New York Pace Üniversite'sinde İşletme Yönetimi lisans eğitiminin ardından Goldman Sachs'ta staj yapmıştır. Stajın ardından Türkiye'ye dönerek dedesi Atasay Kamer'in ilk oluşturduğu Asgold markasının yeniden canlandırma ve pazarlama sürecinde görev almıştır. Kurduğu sistem ve geliştirdiği projeler ile hızlıca Atasay bünyesinde de çalışmalarını faaliyete geçirerek Atasay'ın Pırlanta Markaları Direktörlüğü'ne geçmiştir. 2015 Ocak ayından itibaren ise CEO'luk görevine atanan Atasay Kamer, aile şirketi olan Atasay Kuyumculuk ve markalarını uluslararası birer marka haline getirmeyi hedefliyor.

Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı
Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı
Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı
Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı
Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı

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Kaynak: Snob Magazin

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