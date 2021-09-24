Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı

Hande Erçel'in, "Çılgın Dersane Üniversitede" dizisinde dans ettiği görüntüler gündem olurken, estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş, hayranları tarafından paylaşıldı.

MAGAZİN SUNUCULUĞU YAPMIŞ

Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı da biliniyor. Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirmişti.