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Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Son Dakika

Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı

24.09.2021 18:20

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansı ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce "Çılgın Dersane Üniversitede" dizisinde "Meryem" karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in, "Çılgın Dersane Üniversitede" dizisinde dans ettiği görüntüler gündem olurken, estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş, hayranları tarafından paylaşıldı.

Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi

MAGAZİN SUNUCULUĞU YAPMIŞ

Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı da biliniyor. Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı

Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Son Dakika Magazin


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