Şiddet mağduru köpeğe 'Damla' adı verildi - Son Dakika
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Şiddet mağduru köpeğe 'Damla' adı verildi

Şiddet mağduru köpeğe \'Damla\' adı verildi

Bursa'da sahibi tarafından dövülen köpek, Hande Yener'in destekleriyle tedavi edildi ve 'Damla' ismi verildi.

09.09.2024 12:29
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BURSA'da sahibi tarafından sopa ile dövüldükten sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alınan, ardından Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak teslim edilen köpeğe, hayvanla yakından ilgilenen şarkıcı Hande Yener'in son şarkısının ismi olan 'Damla' verildi. HEPAD kurucusu Emre Demir, "Özellikle Hande Yener, bu süreçte çok destek verdi" dedi.

Olay, 15 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. 4 aylık dişi melez köpek, sahibi C.K. (45) tarafından sopayla dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir'i arayarak, köpeğe sahip çıkılmasını istedi. Köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi tarafından koruma altına alındı. Köpeği sahibi C.K. de gözaltına alındı. C.K. ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.K., ifadesinde, "Köpeği dövmedim. Tellere tırmanıp, komşu bahçeye geçmek isterken buraya takıldı. Kurtarmak isterken bağırdı, suçsuzum" dedi.

YEDİEMİN OLARAK HEPAD'A VERİLDİ

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan köpek, iyileştikten sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak verildi. Köpeğin durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Sahipli bir köpek. Köpeğimize, şiddet üzerine savcılıkla birlikte el koyduk. Köpek ilk geldiği zaman ürkekti, hiçbir şekilde dokundurtmuyordu. Veteriner arkadaşlarımız ile tedavileri yapıldı. Güvenini kazandık. Şu an sağlık olarak iyi durumda. Osmangazi Belediye Başkanımız videoları bize yolladı ve hemen faaliyete geçtik. Köpeğin sahibinin takibini adli merciler yapıyor" dedi.

'DOKUNDUĞUMUZDA ÇIĞLIK ATIYORDU'

Şarkıcı Hande Yener'in köpeğin durumu ile yakından ilgilendiğini belirten HEPAD kurucusu Emre Demir ise "Köpeğimize, 'Damla' adını verdik. Geçtiğimiz haftalarda böyle üzücü bir durum yaşadık. 'Damla'yı gördüğümüzde çok kötü bir durumdaydı. Dokunduğumuzda çığlık atıyordu. Kucağımıza almaya çalıştığımızda altına kaçırıyordu. Ruhsal açıdan ne yapabiliriz diye konuştuk. Şu anda kucağımıza alıyoruz. Bu çok özel bir duygu. Duygulanmamak için kendimi zor tutuyorum. Gerekli tedavileri yapıldı. Sağlık olarak iyi, ruhunu biraz daha kazanmamız lazım. Bu süreçte birçok ünlü bize ulaştı. Özellikle Hande Yener, bu süreçte çok destek verdi. Biz de köpeğimize Hande Yener'in son şarkısı 'Damla' ismini verdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Şiddet mağduru köpeğe 'Damla' adı verildi - Son Dakika

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