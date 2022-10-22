Ünlü şarkıcı Hande Yener binlerce hayranının önünde yere yığıldı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Hande Yener binlerce hayranının önünde yere yığıldı

22.10.2022 18:12

Önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Hande Yener, şarkı söylediği anda baygınlık geçirdi. Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sevenleriyle buluştu.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Yener, bir ara sahnede baygınlık geçirdi. Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.

Hande Yenerken sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi

MİDESİ BULANMIŞ

Yener'in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hande Yenerken sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi
Hande Yenerken sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi
Kaynak: Snob Magazin
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Hande Yener, Ataşehir, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Hande Yener binlerce hayranının önünde yere yığıldı - Son Dakika

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