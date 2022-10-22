Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Yener, bir ara sahnede baygınlık geçirdi. Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

Hande Yener, Ataşehir, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkıcı Hande Yener binlerce hayranının önünde yere yığıldı - Son Dakika

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