Haraç iddiasında yeni görüntüler: Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

Haraç iddiasında yeni görüntüler: Bayraktar\'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı
21.08.2025 11:52
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Bayraktar\'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı
Ezel dizisindeki 'Dayı' karakterinin gençliğiyle tanınan Ufuk Bayraktar hakkında haraç iddiaları gündemdeyken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Esnafla arasında geçen diyaloğun kaydında, oyuncunun haftalık 10 bin lira istediği, işletmecinin ise 'Günde 17 saat çalışıyorum, neden vereyim?' sözleriyle karşılık verdiği duyuluyor.

Ezel dizisindeki "Dayı" karakterinin gençliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, bu kez şoke eden iddialarla gündemde. Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği öne sürülen 43 yaşındaki oyuncunun, olay anına ait yeni görüntüler ve esnafla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

RESTORAN BASKINI VE HARAÇ İDDİASI

İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki 5 kişiyle Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletmeciye "Haftalık 25 bin lira vereceksin" diyerek tehditte bulundu. Birkaç gün sonra yeniden mekâna gelen oyuncunun bu kez talebini 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Ortaya çıkan görüntülerde Bayraktar'ın bir kişiye "Seni vuracağım" diyerek bağırdığı duyuluyor.

Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

ESNAFLA DİYALOG GÜNDEME DAMGA VURDU

Ekol TV'nin haberine göre, haraç iddialarına ilişkin ortaya çıkan yeni kayıtlarda, Bayraktar'ın esnafa "Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Ben onlar para kazansın istediğim için söyledim. Vermek zorunda da değilsin" dediği duyuluyor. İşletmeci ise bu talebe karşı çıkarak, "Ben günde 17 saat çalışıyorum, niye 10 bin lira vereyim ki?" sözleriyle tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, oyuncuyu gözaltına aldı. 43 yaşındaki Bayraktar'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Bayraktar'ın 2007 yılında karıştığı başka bir olay nedeniyle 6 ay hapis yattığı da biliniyor. Oyuncu, son olarak "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Son Dakika Magazin Haraç iddiasında yeni görüntüler: Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı - Son Dakika

