YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, turnesine devam ediyor.
Son durağı Denizli'de binlerce hayranı gösterisini izlemek için saatlerce sıra bekledi. 10 günde 20.000'e yakın seveniyle buluşan Hasan Can Kaya "Güldükçe çoğalıyoruz" mottosuyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Kaya, Instagram'da yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Yalnız iyi güldük:) 24 saatte biletleri tüketen Denizli halkına sonsuz teşekkürler."
Son Dakika › Magazin › Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika Magazin