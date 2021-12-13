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Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu

13.12.2021 17:06

Anadolu turnesi süren Hasan Can Kaya'nın son durağı Denizli oldu. Kaya'nın binlerce hayranı gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturdu.

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, turnesine devam ediyor.

10 GÜNDE 20.000 İZLEYİCİ

Son durağı Denizli'de binlerce hayranı gösterisini izlemek için saatlerce sıra bekledi. 10 günde 20.000'e yakın seveniyle buluşan Hasan Can Kaya "Güldükçe çoğalıyoruz" mottosuyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Hasan Can Kaya'ya gülmek için saatlerce sıra beklediler

"DENİZLİ HALKINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Kaya, Instagram'da yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Yalnız iyi güldük:) 24 saatte biletleri tüketen Denizli halkına sonsuz teşekkürler."

Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu

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Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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