Hayat Bilgisi'nin Sevilen İsminden Müjdeli Haber

2017'den bu yana Seda Erdim ile evli olan oyuncu Ümit Erdim, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Ses adında bir kızı olan çift, Ela adını verdikleri ikinci çocuklarına da kavuştu.

Ümit Erdim son yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Mide ameliyatı olan Erdim, kısa sürede 60 kilo verdi.

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim (d. 15 Haziran 1985, Kocaeli), Türk tiyatro, dizi oyuncusu ve pilottur.

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.

Erdim, 2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.