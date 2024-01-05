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Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı

87 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği video, sevenlerini derinden üzdü. Algan, videoda 2024 yılı için barış, sevgi ve sıhhat dileklerini iletti. Algan, cumartesi günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

05.01.2024 - 09:28,  Güncelleme: 09:31
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Usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı.

YENİ YILDAN BARIŞ VE SIHHAT DİLEMİŞ

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncunun yılbaşında çektiği video herkesi derinden üzdü. Yılbaşında sevenleri için video çeken Algan "2024 yılı küçüklerime, büyüklerime, büyük annelerime ve öğrencilerime hoş geldi. Barış, sevgi ve sıhhat dolu" ifadeleri kullanmış.

Hayatını kaybeden Ayla Algan'ın 5 gün önce çektiği video yürek burktu

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Evinde senaryo okurken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Algan, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Algan için, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Algan, öğle namazının Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman'dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.

Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan Dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam etmektedir. 1972'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır.

Hayatını kaybeden Ayla Algan'ın 5 gün önce çektiği video yürek burktu
Hayatını kaybeden Ayla Algan'ın 5 gün önce çektiği video yürek burktu
Hayatını kaybeden Ayla Algan'ın 5 gün önce çektiği video yürek burktu
Usta Oyuncu Ayla Algan\'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
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SON DAKİKA: Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı - Son Dakika
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