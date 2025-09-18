Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti - Son Dakika
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

18.09.2025 11:54
Burcu Özberk, köpeğiyle yürüyüş sırasında bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Ancak hayranın kareyi ''Sen fotoğraflarda çok güzeldin, benim aşkım bitti'' notuyla paylaşması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar Özberk'i değil, yorumu yapan kişiyi eleştirdi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, köpeğiyle birlikte sakin bir yürüyüşe çıkmıştı ki, beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokakta karşılaştığı genç bir hayranının fotoğraf isteğini kırmayan Özberk, çekilen kare nedeniyle adeta polemiğin ortasında kaldı.

FOTOĞRAFA YAZDIĞI NOT OLAYI ALEVLENDİRDİ

Hayran, birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken altına şu notu düştü: Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

TEPKİ YAĞDI

Pek çok kullanıcı, yapılan yorumu haksız ve saygısız buldu. Yorumlar arasında "İnsan sevdiği kişiyi bu şekilde küçük düşüremez" ve "Burcu Özberk'in hiçbir suçu yok, yorum yapan haksız" gibi ifadeler öne çıktı.

Böylece ünlü oyuncu Özberk, hiçbir şekilde dahil olmadığı bir yorum üzerinden sosyal medyanın gündemine oturmuş oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilişim Hurda:
    MAKYAJ OLMAYINCA TAKKE DÜŞÜP KEL GÖRÜNÜYOR 43 7 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    dizilerde gördügünüz güzellikler orijinal değil demek istemiş 33 1 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    çocuk yalanmi söyledi hakli 19 1 Yanıtla
  • Kanuni Süleyman:
    sanki çocuk manken,seni vitaminsiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
