Eski Fenerbahçe yöneticisi ve Hull City kulüp başkanı Acun Ilıcalı, Çeşme'de sürat teknesiyle keyifli anlar yaşarken, bir hayranının "Yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun" sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
Ilıcalı, teknede arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirirken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir hayranın sözleri ise dikkat çekti.
Sürat teknesiyle ilerlediği sırada bir hayranı Ilıcalı'yı "Yolun açık olsun, yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun" ifadeleriyle uğurladı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Magazin › Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi... - Son Dakika
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