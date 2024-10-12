Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır - Son Dakika
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Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır

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Dün Gebze'de yaşanan hayvan katliamı Türkiye infial yarattı. Yaşanılan korkuç olaya tepkiler sürerken Katliama tepki göstermek için Gebze barınağının önüne giden şarkıcı Hande Yener, Özellikle 2 aydır insan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır'' dedi.

12.10.2024 15:03  Güncelleme: 15:31
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Dün Gebze Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar kan dondurmuştu.

Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden tepki gelmiş, özellikle Hande Yener yaşananların peşini bir an olsun bırakmamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise iki ünlü isim yaşananlara tepki göstermek için bulundukları yerden yola çıkarak Gebze'ye gitti.

Orada yer alan kalabalık topluluğa dahil olarak katledilen 50'ye yakın hayvan için canla başla mücadele eden Yener çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'HAYVAN KELİMESİ BENİM İÇİN BİR İLTİFATTIR'

Ünlü şarkıcı yaptığı konuşmada '2 aydır insan olmaktan utanıyorum, Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Bir hayvan kadar duygulu olmak isterdim. Onlara aciz davrananları affetmiyorum' ifadelerini kullandı.

Hande Yener, Gebze Belediyesi\'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır

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Son Dakika Magazin Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ramo:
    Filistin'de ölen çocuklar için bir kelime etmezsin köpek için kendini hallerden hallere sokarsın ne olduğunuz belli değil ya 60 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    köpeklerin hepsi uyutulacak devlet yasayı onayladı devlete kafa tutmak kimsenin haddine değildir 30 26 Yanıtla
  • ferhat eser:
    reklamlar 25 16 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    şovmenler sahnede 21 14 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    boş yapmayın 21 13 Yanıtla
  • eren korkmaz:
    ulan dünyanın heryerinde insanlar ölüyor onlara aglamazsin köpeklere havlarsin sizi gidi köpekler 17 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hazır çıkmışken megri megri daye megriyi söyleseydin vallahi alkışlardık seni hiç olmazsa birseye yarardı 12 15 Yanıtla
  • sudem meliss:
    ne konuşsan boş 12 9 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Hayvan katliamı yapanlar, yaptıranlar, cahillikleriyle bu suça ortak olanlar hepsi şeytanın uşaklarıdır çünkü kan akmasını Can alınmasını yalnızca Şeytan ister,Cenab-ı Allah ise Can almayacaksın diye buyurur.( Tabii ki bu bu yorumu son dakika p-80 ihtimalle yayınlamayacak) ama Karınca misali şeytanın karşısında olduğumu tarafımızı belli edeyim diye yazıyorum. 10 3 Yanıtla
  • agrasif laz:
    OKDAR FILISTINDE COCUKLAR YETIMNKALDI OKADAR ANNELER COCUKSUZ KALDI BI KELİME ETTINKİMI 4 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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